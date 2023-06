Gkay surpreende fãs com clique ao lado do namorado: ‘Cheia de luz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 15:50 Compartilhe

A influenciadora Gkay pegou os fãs de surpresa, nesta quinta-feira (22), ao compartilhar um clique romântico ao lado do namorado, o empresário Marco Túlio Rodrigues.

Em sua conta no Instagram, a influenciadora publicou registros de viagem à Itália e encantou os seguidores ao mostrar seu lado romântico.

Em um carrossel publicado no feed, a comediante surgiu toda estilosa ao passear pela Ilha de Capri, na Itália, usando uma blusa regata amarela no formato da planta “Pulmão de Adão”, completando o look com uma longa saia bege.

“Alguém gostou da segunda foto?”, provocou ela na legenda da publicação se referindo à imagem em que aparece o casal.

Nos comentários, seguidores elogiaram a influenciadora.

“Cara, a Gkay tá muito aquela Gkay que comecei a seguir anos atrás (…) Tá linda e cheia de luz”, declarou uma fã. “Gkay ta linda cada día que passa. Parece que tem 22 anos”, disse uma seguidora.

Recentemente, Gkay falou aos seus seguidores sobre o seu relacionamento com Marco Túlio ao responder perguntas na caixinha do Instagram.

“Dei uma sumida esse final de semana com meu baby porque durante a semana não vamos nos ver. Nem sei explicar quanto é lindo viver um amor e o quanto isso me mudou e me amaduramadureceu”, declarou ela.

Confira a publicação de Gkay no Instagram:

