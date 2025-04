Gkay revela quase ter sido barrada em imigração devido a procedimentos no rosto

Géssica Kayane, a Gkay, 32 anos, contou ter passado por um perrengue daqueles, mas que, desta vez, poderia ter lhe causado sérios problemas. Ela disse ter sido parada na imigração de uma viagem internacional e que quase foi deportada por conta de sua fisionomia estar diferente da foto do seu passaporte.

“Quase fui barrada de entrar no país, porque a foto de todos os meus documentos são diferentes do meu rosto agora. Ainda bem que tinha o meu Instagram e vários ‘antes e depois’ para justificar e, finalmente, deu certo”, contou a influenciadora em publicação no Instagram, nesta quinta-feira, 10.

+Rose Miriam homenageia Gugu no dia em que ele faria 66 anos: ‘Que saudade’

+‘BBB25’: após comportamento polêmico, web pede expulsão de Maike do reality

A dona da farofa mais famosa do Brasil não revelou em qual país havia acabado de chegar, mas garantiu que aprendeu a lição e que tomará medidas imediatas quando retornar ao lugar para não correr o risco de viver o mesmo sufoco.

“Primeira coisa para fazer voltando ao Brasil: atualizar todas as fotos dos meus documentos”, disse ela.