Gkay revela mudança após críticas e cancelamentos: ‘Sou uma nova mulher’

Figura marcante das redes sociais, principalmente por episódios polêmicos ao longo dos últimos anos, Gkay abriu o jogo sobre sua evolução pessoal e profissional em entrevista para a youtuber Bianca Dellafancy.

Adotando uma postura mais madura, a influencer reconhece que parte das polêmicas em que esteve envolvida foram resultado de suas próprias atitudes. “A Gkay do Velho Testamento era bem apocalíptica. Barraqueira mesmo. Agora, sou uma nova mulher”, avaliou a criadora de conteúdo.

Questionada sobre o que teria impulsionado essa virada de chave, Gkay respondeu de forma direta e com toque de bom humor: “Acho que foram os 30 anos. Para alguma coisa, a idade tem que servir”.

Ainda na entrevista, comentou também que a diminuição dos barracos se deve por estar perdendo dinheiro. “Lógico”, respondeu prontamente. Em seguida, revelou tratamento: “Mas você sabe que ser barraqueira me fazia também ganhar dinheiro? Eu faço terapia, duas vezes na semana. É muito bafão para contar (risos)”.

O processo terapêutico, segundo ela, tem sido essencial para controlar a ansiedade e rever a relação com o próprio corpo. Fã declarada de procedimentos estéticos, Gkay contou que já passou por diversas intervenções, mas que hoje busca um visual mais natural. “Já fiz, refiz, botei. Fiz tudo. Fiz bichectomia, rinoplastia, harmonização, laser, lipo na papada”, relembrou.

Por fim, afirmou que começou a perceber com o passar do tempo que o excesso de procedimentos estava afetando sua autoestima: “A primeira coisa que começou a me incomodar foi não enxergar mais o meu sorriso. Eu estava com muito preenchimento. Eu tive muita distorção de imagem. Eu colocava o preenchimento e quando desinchava eu falava com o médico que queria mais”.

“Nunca era o suficiente. E quando fui tirando, senti que eu rejuvenesci. Primeiro, eu fazia os procedimentos para ficar mais jovem, mas eu fazia tanto que estava parecendo aqueles bonecos de corda”, finaliza.