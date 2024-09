Gkay reúne fãs em bazar beneficente e arrecada fundos para instituições de caridade: ‘É muito gratificante’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 20:54 Para compartilhar:

No último domingo, 15, Gkay reuniu fãs e convidados em uma ação social para arrecadar fundos em favor de instituições de caridade. Com o Bazar Beneficente da Gkay, a influenciadora movimentou um grande centro comercial para promover solidariedade através da moda.

O evento contou com uma ampla variedade de peças de grife e populares à venda: roupas, sapatos, acessórios, maquiagens e outros produtos de beleza, com preços acessíveis, a partir de R$5 reais. Gkay destinou 100% do valor das vendas a duas instituições: a Seleção do Bem 8, localizada em Porto Alegre (RS) e o Hospital Napoleão Laureano, de João Pessoa (PB).

“Esse bazar significa muito para mim. Estou há oito anos na internet e receber o carinho do meu público, em forma de solidariedade, é muito gratificante. Aprendi a comemorar o que Deus me dá fazendo doações frequentemente e, poder ajudar duas lindas instituições com este evento é incrível! Obrigada meu povo lindo”, declarou Gkay.

O evento atraiu fãs que foram até o local para aproveitar as ofertas e contribuir com a causa, também com doação de alimentos não perecíveis.

Todos tiveram a oportunidade de adquirir peças exclusivas do guarda-roupa da influenciadora, muitas ainda com etiqueta.

Entre os amigos que também doaram, estão Ana Hickmann, Patrícia Abravanel, Lucas Rangel, Alok, Whindersson Nunes, Simone Mendes e Carlinhos Maia, além de empresas parceiras.

O bazar também contou com música ao vivo, comes e bebes, e uma decoração em alusão ao mundo da moda.

