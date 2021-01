Gkay rebate comentários sobre cicatrizes nos seios: “Para de ser besta”

De férias no México, Gkay usou suas redes sociais para rebater comentários que recebeu sobre as cicatrizes em seus seios. A humorista deixou claro que não se incomoda com as marcas deixadas após uma cirurgia para colocar silicone.

“Muita gente comentando para eu esconder a minha cicatriz do peito. Que besteira. Vocês ligam com isso? Todo mundo sabe que eu tenho silicone. Não ligo, não. Zero me incomoda. Juro para vocês”, disse ela, que realizou a cirurgia estética há três anos.

“Passei protetor e já faz três anos que eu tenho. O povo está falando para eu esconder porque é feio. Eu acho normal. Para de ser besta”, falou.

