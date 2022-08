Gkay quer show de Maiara e Maraisa e transmissão ao vivo de ‘Farofa’

Da Redação 16/08/2022 - 4:09 Compartilhe

Gessica Kayane, a Gkay, demonstrou nesta segunda-feira (15) em seu Twitter que gostaria de contar com um show da dupla Maiara e Maraisa na próxima “Farofa da Gkay“, festa que tem se tornado cada vez mais famosa por reunir centenas de famosos do mundo das artes e influenciadores digitais, em comemoração ao seu aniversário.



“Será que a Maiara e Maraisa têm agenda pra Farofa?”, perguntou a influenciadora em uma publicação.

será que a Maiara e Maraisa tem agenda pra farofa???? — GKAY (@gessicakayane) August 15, 2022

Mais tarde, Gkay voltou ao Twitter para comentar mais sobre a festa e disse que pensa até em transmitir ao vivo o show da dupla.

“E tem mais, se elas toparem, eu faço transmissão ao vivo. Pronto, tá decidido, depois eu vejo os valores aí. Meu deus, deve ser caro pra p*rra aquelas câmeras tudo. Mas agora já foi”, brincou.

Gkay ainda fez outras publicações, já na madrugada desta terça (16), comentando que estava pesquisando os valores para uma transmissão ao vivo, e brincou dizendo que o diretor da Globo Boninho teria que alugar câmeras para ela.

“Meu deus, gente, o Boninho vai ter que me alugar as câmeras, senhor do céu”, escreveu.