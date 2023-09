Gkay leva tombo durante sessão de fotos em Nova York e vira meme entre fãs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 23:51 Compartilhe

Gkay virou assunto nesta segunda-feira, 11, após uma gafe na Semana de Moda de Nova York. A influenciadora se preparava para adentrar o desfile da marca Michael Kors quando se desequilibrou e caiu na frente da imprensa.

“Quem vê close não vê queda”, brincou ela, na legenda de um post feito em seu Instagram.

No vídeo, Gkay aparece usando sobretudo, vestido e bota marrons e posando para fotos na entrada do evento. Ao andar para trás, ela acaba colidindo com um canteiro e perdendo o equilíbrio, mas é prontamente ajudada por uma assessora. O flagra foi feito por uma fotojornalista da cidade.

“Quando a vida tenta me derrubar, mas ela não sabe que já estou acostumada”, brincou um seguidor, nos comentários. “Toda diva tem seu momento cômico. Levanta sacode a poeira e continua”, escreveu outra.

Veja o vídeo completo aqui.

