Gkay impressiona ao exibir mudanças na aparência ao longo dos anos: ‘Muitos rostos’

A influenciadora Gkay, 31 anos, surpreendeu os seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 7, ao apresentar a “evolução” na sua aparência ao longo dos anos, resultado de vários procedimentos estéticos. Ele resgatou vários cliques antigos, em cada um ela aparece com visual diferente.

Não é novidade para os fãs que a empresária é adepta das intenções estéticas. Além de alterações no rosto, após realizar preenchimentos, ela também arriscou vários tons e tamanhos comprimentos de cabelo. Atualmente, Gkay está ruiva, mas já foi morena, loira e até platinada.

“Mudei tanto que as pessoas precisam me conhecer de novo”, brincou ela na legenda de um vídeo publicado no Feed.

Nos comentários, internautas se surpreenderam com tantas transformações, e até brincaram sobre não mais lembrar como era a influenciadora no começo de tudo. A maioria elogiou a atual versão de Gkay.

“Socorro, quantos rostos”, brincou a fã. “A melhor fase é agora”, elogiou a seguidora. “Cada ano ela tinha uma personalidade diferente”, falou mais uma. “A Foto do RG tá qual, afinal?”, escreveu outra. “O importante é sempre evoluir, e isso você faz perfeitamente”, opinou mais uma.

