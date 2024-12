Gkay diz que perdeu mala com itens de luxo, incluindo bolsa de R$ 15 mil

A influenciadora Gessica Kayane, a Gkay, pediu ajuda aos seus seguidores no Instagram após perder uma mala durante uma viagem pela Europa. Ela afirmou que teve a bagagem extraviada em um voo da companhia aérea AirFrance.

Segundo ela, a mala continha itens de luxo, incluindo duas bolsas da Chanel, uma bolsa da Saint Laurent, uma jaqueta e uma bota da marca italiana GCDS, além de joias e itens pessoais.

“Gente, se algum seguidor que trabalha na AirFrance puder me ajudar, juro, não vou saber como agradecer”, disse. “Não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. Vai fazer sete dias já. Quem achar pode abrir e conferir [os itens mencionados].”

Na publicação, ela divulgou uma foto da mala e de alguns dos itens que estavam na bagagem. A bolsa da Saint Laurent é avaliada em R$ 15 mil, enquanto a bota e a jaqueta da GCDS valem cerca de R$ 7 mil e R$ 9,5 mil, respectivamente.

Na manhã deste domingo, 22, Gkay atualizou a situação: “Nenhum sinal da mala, ninguém entrou em contato comigo, estamos tentando agora com o aeroporto de Paris, enfim…” Ao longo da semana, ela publicou fotos com amigos na Geórgia, país do Leste Europeu.