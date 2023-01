Gkay divulga fotos após retirar preenchimento dos lábios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/01/2023 - 14:57 Compartilhe

Gkay publicou, nesta quinta-feira, 12, uma série de fotos no Instagram para mostrar como ficou a sua boca, depois que ela retirou o preenchimento labial. Nas imagens, ela faz a comparação do antes e depois. A influencer também disse que está se acostumando com a nova aparência.





Em um dos stories, Gkay diz que está “testando vários ângulos” e pergunta aos seguidores se gostaram de como ficou o seu rosto. “É estranho inicialmente”, escreveu.

A influencer sempre foi uma adepta de cirurgias plásticas declarada. Em entrevista ao Gshow em 2021, ela revelou que já implantou botox e realizou harmonização facial. “Não me arrependo de nada e não me considero viciada nisso. (…) Acho que a gente tem que fazer o que tem vontade”.

As publicações marcam o retorno de Gkay às redes sociais, depois de duas semanas em que ela ficou off. Em dezembro, ela se tornou o centro de uma polêmica após o humorista Fabio Porchat ter feito piada com o nome dela durante o Melhores do Ano, na Rede Globo.





