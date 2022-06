Gkay desabafa após ataques nas redes sociais: ‘Tenho o que tenho porque trabalhei’

Gkay voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais e usou o seu Twitter para desabafar sobre a situação. Primeiro, ela começou dizendo que estava feliz demais, porque seu dia havia sido incrível e ela nem sabia como explicar.

Minutos depois, porém, ela começou a alfinetar os críticos de plantão. “Próxima eleição vou me candidatar pra ver se o povo vai cobrar tanta satisfação do que faço com meu dinheiro, aí eu quero ver. Vão bater em porta de deputado, carai, sou prefeita, não, nessa po***. Eu, hein, cadê teus candidato????”, postou.





Em seguida, em letras garrafais, GKay falou que conquistou o que tem hoje graças ao próprio esforço. “NINGUÉM ME AJUDOU. NINGUÉM, CRESCI, SAI DE CASA PRA ESTUDAR E TRABALHAR. ENTREGAVA PANFLETO NO SOL DO MEIO DIA. FAZIA BICO, VENDIA ATÉ CHIP DE TELEFONE E HOJE TENHO O QUE TENHO PORQUE TRABALHEEEEEEEEEEIIIIIIIIII. NÃO FOI NINGUÉM QUE DEU, ENTÃO EU FAÇO O QUE EU QUISERRRRRRRR COM MEU DINHEIRO (MEU)”.

“QUER FALAR DE MIM????????? Sai de casa cedo, SOZINHA, enfrenta o mundo, enfrenta NÃO, enfrenta TODO MUNDO, trabalha todo dia sem parar, sustenta TODA A TUA FAMÍLIA, SOZINHA!!!!!!!!!!!!!!!! Aí tu fala de mim, fdp”, completou.

GKay finalizou dando um recado para tranquilizar seus admiradores. “E para meus fãs: nem se preocupem que estou superbem e vai ter conteúdo pra vocês todo dia, toda hora, porque NINGUÉM me afasta mais de vocês! NINGUÉM!!!!!!! Lutem, haters, LUTEM.”