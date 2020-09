Gizelly Bicalho ganha beijo de Marcela McGowan após ouvir: “Quero sim”

A advogada Gizelly Bicalho se reuniu com seus ex-companheiros do Big Brother Brasil deste ano Victor Hugo e Daniel Lenhardt, além de Marcela McGowan, para uma live com Gabi Martins que estava em sua casa na cidade de Belo Horizonte.

No bate-papo, a advogada comentou “pena que quem eu quero não me quer”, mas ouviu um “eu quero sim, Gizelly”, dito por Marcela e os amigos incentivaram um beijo entre elas.

No encontro, sob o coro de muitos “beija, beija, beija”, as duas deram um selinho diante da câmera e as imagens percorreram pelas redes sociais. Gabi, que não viu o primeiro beijo, pediu mais um que as duas realizaram.

esse vídeo é muito bom meu deus o vh gritando BEIJA BEIJA BEIJA eu perco tudo pic.twitter.com/zYzBXSYitK — vitória (@heblingamor) September 13, 2020

