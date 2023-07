Gizelly Bicalho comenta condenação de Prior por estupro: ‘As pessoas vendaram os olhos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 12:52 Compartilhe

A advogada Gizelly Bicalho, de 31 anos, comentou a condenação do arquiteto Felipe Prior por estupro. Colega de confinamento do acusado no BBB 20, a ex-sister falou sobre o caso no podcast ‘PodDar Prado’.

Segundo Gizelly, o público que conheceu Prior através do reality show da TV Globo fechou os olhos para o caso durante a participação de Felipe no BBB e, mesmo quando o arquiteto foi eliminado do programa, o Brasil continuou o apoiando.

“Não posso me calar diante disso. O rapaz que fez o Big Brother comigo foi condenado a seis anos pelo crime de estupro. O fato aconteceu em 2014, e estava tramitando a mais de três anos o processo. Ele saiu como amado, idolatrado e teve acesso a todos os lugares. O Brasil sabia de tudo que estava acontecendo, as pessoas vendaram os olhos…Essa pessoa ficou aí, frequentando os melhores lugares. Todo mundo seguia e tudo era legal”, declarou Gizelly.

Gizelly e Felipe foram colegas de confinamento no Big Brother Brasil de 2020. Apesar de serem rivais no reality show, os dois chegaram a se beijar durante uma festa do programa.

