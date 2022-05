Giuliano vê Corinthians forte apesar de empate em Cali e confia na classificação

O empate sem gols entre Corinthians e Deportivo Cali, em jogo disputado na noite desta quarta-feira, na Colômbia, foi avaliado pelo meia Giuliano como um sinal de força. De volta ao time titular e substituído por Renato Augusto no segundo tempo, o meio-campista corintiano considerou o resultado injusto e falou positivamente sobre a expectativa para as duas rodadas finais da fase grupos da Libertadores.





Na avaliação de Giuliano, o time alvinegro fez uma partida de boas oportunidades e merecia voltar para o Brasil com a vitória. A melhor chance de concretizar o objetivo foi desperdiçada por Fábio Santos, que perdeu um pênalti aos 37 minutos, Pouco antes, aos 21, Cássio defendeu uma cobrança de Téo Gutiérrez.

“Foi uma boa partida, é muito difícil jogar fora de casa, enfrentamos uma equipe que jogava com o apoio de seus torcedores, mas fizemos uma boa partida. Acho que o empate não foi justo por aquilo que criamos na partida, pelo menos três oportunidades claras, fora o pênalti perdido. Mas tudo bem, um ponto fora de casa nos dá força, seguimos em primeiro na classificação”, afirmou.

Com uma campanha instável na Libertadores, após duas vitórias, um empate e uma derrota, o Corinthians está na liderança do Grupo E, seguido por Boca Juniors, com seis, Cali, com cinco, e Always Ready, com quatro. O equilíbrio na disputa da chave, entretanto, não assusta Giuliano, confiante quanto à classificação.

“O mais importante é que a gente dê tudo dentro de campo. Todas as equipes têm chances de se classificar. Temos que seguir com nosso trabalho, temos outra partida fora de casa e vamos encerrar a classificação com o apoio da nossa torcida, situação que nos deixa muito fortes, jogando em casa”, avaliou.

O Corinthians volta a jogar pela Libertadores no próximo dia 17, contra o Boca Juniors, na La Bombonera. Depois disso, joga a última rodada na Neo Química Arena, em duelo com o Always Ready, marcado para dia 26. O próximo compromisso é neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.