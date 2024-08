Giuliano não esconde frustração pelo empate do Santos, culpa time e cobra reação imediata

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 23:44 Para compartilhar:

O meia Giuliano, capitão do time do Santos, não escondeu o descontentamento com o empate sofrido pelo Santos em cima da hora frente a Ponte Preta, nesta sexta-feira, na Vila Belmiro. O jogador culpou a equipe e cobrou reação imediata.

“Frustração muito grande, resultado estava na nossa mão, controlado. Momento difícil. Precisávamos retomar essa confiança. Mais um resultado contrário dentro de casa”, disse o jogador, lembrando que o Santos não vence na Vila há quatro jogos.

“O torcedor está frustrado pelo desempenho, apesar de estarmos lá em cima da tabela. Cabe a nós reverter isso. Não é de agora que o torcedor está assim chateado”, disse Giuliano, concordando com as vaias dos pouco mais de seis mil torcedores presentes.

“O futebol é difícil, normal oscilar, o que é preciso é reagir. Não estamos conseguindo reagir como o torcedor espera. Cabe a nós isso. Para mudar no próximo jogo”, afirmou o capitão.