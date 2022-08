Giuliano enaltece trajetória do Corinthians mesmo após derrota para o Flamengo

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 2:48 Compartilhe

O meia Giuliano jogou o segundo tempo da derrota do Corinthians para o Flamengo, nesta terça-feira (2), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O camisa 11 ainda acredita na classificação corintiana, no jogo de volta, mas, independentemente do resultado, enalteceu o elenco corintiano.

+ ATUAÇÕES: Dupla de zaga é o destaque negativo em noite pouco inspirada do Corinthians

– Eu preciso enaltecer o grupo, porque, mesmo com todas as dificuldades e não estando no nosso melhor nível, nós nos colocamos nesta situação. Se voltarmos algumas semanas, ninguém diria que o Corinthians estaria aqui. A gente tem que reverter dois resultados negativos, mas foi com muito suor e com muito esforço que chegamos aqui. Hoje está todo mundo chateado pelo resultado, mas é pensar para frente, o ano ainda não acabou. Eu acredito na minha equipe e sei que o torcedor está do nosso lado. Não conseguimos porque não estávamos numa noite feliz – disse o camisa 11 corintiano.

+ Confira a tabela da Libertadores e simule os próximos jogos



Além do elenco, Giuliano também agradeceu a presença da Fiel Torcida. Foram mais de 45 mil torcedores, naquele que foi o melhor público no ano na Neo Química Arena.

– Primeiro lugar, agradecer ao torcedor, que compareceu e incentivou o jogo todo. A gente sabia que a equipe era de muita qualidade individual e coletiva. O jogo estava equilibrado até o momento do gol. Você vai para o intervalo perdendo de 1 a 0, dentro de casa, precisa dar mais intensidade, pressionar mais, e aí foram feitas as substituições e tentamos dar o nosso melhor dentro de campo. Infelizmente hoje não conseguimos.

Para se classificar à semifinal da Libertadores, o Corinthians terá que vencer o Flamengo por três gols de diferença no jogo de volta, que acontecerá na próxima terça-feira (9), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.