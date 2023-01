Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 16:59 Compartilhe





Após quase um mês de pré-temporada, o Corinthians está pronto para seu primeiro desafio oficial de 2023: o Campeonato Paulista. A equipe alvinegra fará sua estreia no Estadual neste domingo (15), às 16h, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

– Nós tivemos um período importante de treinamento, coisa que a gente não estava tendo nas outras temporadas. A gente tem um treinador novo, uma filosofia nova, um método novo, de conceito de jogo, então foi importante ter esse mês de preparação física e técnica – afirmou Giuliano, à TV Corinthians.

O meio-campista deve estar na equipe titular do Corinthians nesta primeira rodada. O jogador acredita numa crescente do time, e que os jogadores farão um bom início de temporada.

– A gente está em uma crescente muito boa, temos uma margem de melhora muito grande. Então, é uma temporada que é promissora. Agora, nessa última semana, é o afinamento, o ajuste tático e técnico, o conceito, sincronismo de movimento… Coisas que a gente vai ajustando para chegar bem no jogo de domingo – completou o jogador.

O Alvinegro está no Grupo C ao lado de Ferroviária, Ituano e São Bento. O Massa Bruta, por sua vez, está no Grupo A, com Santos, Botafogo e Inter de Limeira.

