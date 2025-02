Giulia Costa relembra como soube da morte do pai: ‘Pelo Instagram’

Giulia Costa, 25 anos, relembrou detalhes de como soube da morte do pai, o ator e diretor Marcos Paulo, em 2012, aos 61 anos. A atriz contou que tomou conhecimento através das redes sociais, antes que a mãe pudesse encontrá-la para dar a notícia.

“Soube que meu pai morreu pelo Instagram. Fui abrir meu Instagram e quando entrei nos comentários da minha última foto era: ‘meus pêsames’. Fiquei: ‘o que está acontecendo?'”, relatou ela durante uma conversa no “Pé no Sofá Pod”, podcast com sua mãe, a atriz Flávia Alessandra, 50.

Durante o episódio, Flávia Alessandra disse que tentou ir ao encontro da filha para avisá-la.

“A gente foi voando para lá para tentar te dar a notícia antes. Quando a gente chegou, todo mundo: ‘ela já sabe, tia’. Era o mínimo, queria te dar essa notícia antes”, lamentou a atriz.

Giulia lembrou, ainda, que uma amiga recebeu uma mensagem de Flávia perguntando sobre como ela estava depois da notícia. Em choque, a jovem não conseguiu explicar o que tinha acontecido e revelar a Flávia Alessandra que sua filha soube pela web da morte do diretor.

A artista tinha apenas 12 anos quando perdeu o pai, mas a pouca idade não a impediu de receber ataques pelas redes sociais na época.

“Indo para a missa de sétimo dia, postei uma foto com meu namorado da época sorrindo, em frente ao espelho, arrumados, no Instagram. Eu sofri muito hate por causa disso, porque estava postando foto sorrindo. Veio uma enxurrada de comentários falando: ‘está rindo, não está nem aí para o pai, a prova de que ela não merece a herança dele, olha como ela não ama ele e olha como ela só quer o dinheiro’. Eu era uma criança”, desabafou Giulia.

Sobre o luto, a jovem falou como lidou com uma situação tão difícil sendo tão nova.

“Eu queria deixar registrado aqui. Quando o meu pai morreu, eu tinha 12 anos, eu era muito nova e estava começando com meu primeiro namoradinho na época. Eu não vivi o luto do meu pai, eu era uma criança, eu não processei. Meu luto fui viver com 15 e 16 anos e, depois, de novo, na faculdade, com uns 18. Eu lembro que, quando meu pai morreu, eu ainda ficava ligando para o telefone dele. Ficava ouvindo a caixa postal”, relembrou.

Marcos Paulo morreu em 2012, aos 61 anos, vítima de embolia pulmonar após enfrentar um câncer no esôfago. Ele começou a passar mal em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e se preparava para ir ao hospital quando morreu.

O diretor e Flávia Alessandra foram casados por dez anos, de 1992 a 2002. Giulia nasceu em fevereiro de 2000.