Giulia Costa rebate críticas e comparações estéticas com a mãe, Flávia Alessandra

Giulia Costa, 25 anos, fez um longo desabafo sobre cobrança estética e falou que tem sido alvo de críticas e comparações com a sua mãe, a também atriz Flávia Alessandra, 50. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, nesta quinta-feira, 10, ela pontuou que julgamentos sobre aparência afetam a autoestima.

“Tem muito comentário me comparando com a minha mãe. Eu acho doentio. Essa coisa da comparação feminina já rola entre as mulheres, em criar uma rivalidade… Mas querer criar isso entre mãe e filha? Cara, é muito errado! Haja terapia para essa querida e para mim, né?”, disparou ela.

+Isis Valverde revela detalhes de casamento de luxo que deve custar R$ 5 milhões

+Filha de Maria Gladys pede ajuda para atriz retornar ao Rio de Janeiro

“Não entendo porque julgam e não consigo me achar linda, talvez porque me julgam tanto”, lamentou.

Em meio ao desabafo, a atriz e apresentadora recebeu o apoio de seguidores, que a elogiaram por evitar o uso excessivo de filtros em suas postagem.

“Obrigada! Eu acho que cada um tem sua forma de enxergar, mas precisamos tomar cuidado com essa era de filtros, harmonizações, procedimentos estéticos. Não sou contra, mas eu acho que precisa fazer com medida. Tudo que é exagerado não é bom”, opinou ela.

Ainda em seu desabafo, a atriz fez uma reflexão sobre empatia.

“A Internet é um lugar que pode ser muito ruim e pode fazer a gente ficar amarrada em vários padrões, expectativas. Então, sempre prezo que minhas redes sejam um ambiente de acolhimento”, disse.