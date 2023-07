Giulia Costa faz desabafo sobre compulsão alimentar; entenda a condição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 2:54 Compartilhe

Giulia Costa usou o Instagram nesta quinta-feira, 6, para fazer um desabafo acerca de comentários sobre seu corpo. Em uma foto com o olho marejado, a filha de Flávia Alessandra pediu mais consideração de seu público.

“Fui dormir assim… Foi um acúmulo ontem, mas isso é o que vocês podem causar no outro”, constatou a cineasta. Anteriormente, ela publicou vídeos contando que o dia anterior havia sido ruim, e que se afetou ainda mais por ler os comentários de sua última publicação.

“Não é questão de ‘ligar pra opinião alheia’. O corpo do outro não se comenta, a gente não sabe o que se passa”, destacou Giulia, revelando que sofre de compulsão alimentar.

“Falei algumas poucas vezes sobre isso porque ainda não me sinto confortável. Descobri e comecei o tratamento tem em torno de 6 meses. Portanto, é tudo muito recente pra mim”, continuou.

Na sequência, ela compartilhou que se sentiu mais confortável ao saber que Cleo também luta contra o mesmo problema. “Me senti um pouco mais acolhida. Sei como ela sofre com comentários maldosos do corpo dela também a vida toda (muito mais que eu)”, finalizou.

O que é compulsão alimentar?

Trata-se do distúrbio que faz com que pessoas sintam necessidade de comer mesmo sem estar com fome. Aqueles afetados pela compulsão alimentar ingerem grandes quantidades de alimentos de uma só vez, mesmo estando satisfeitos ou até estufados.

Além do ganho de peso significativo em pouco tempo, a condição pode acarretar em problemas como obesidade e diabetes.

