Giulia Costa aparece com novo visual após pintar os cabelos em casa

A atriz apareceu com novo visual nesta terça-feira (21) e deixou os seguidores encantados. Giulia apareceu com o cabelo mais escuro, pintado em casa.

Um dia antes de mudar o visual, a filha de Flávia Alessandra avisou aos seus seguidores no Instagram que faria uma mudança no cabelo. “Oi, gente! Falei pra vocês que tinha feito uma mudança e cá estou eu! Minha mudança dessa vez foi feita em casinha, e foi bem mais simples do que eu imaginava! Eu adoro mudanças e adorei o resultado!!”, contou ela.

A garota publicou o novo visual no seu Instagram, arrancando suspiros dos seguidores. “Perfeita”, “Maravilhosa demais”, escreveram alguns internautas.

