Giulia Be prepara turnê e promete misto de emoções aos fãs: ‘Quero que me conheçam de verdade’

Giulia Be lançou no dia 13 de julho a versão deluxe do álbum “Disco Voador”, que reúne 22 faixas, incluindo o feat de “Inesquecível” com Luan Santana, e duas novas parcerias, com Papatinho e Clarissa. A novidade faz um aquecimento para um dos momentos mais esperados da carreira da cantora: a primeira turnê.

“Disco Voador Tour” estreia no dia 9 de agosto em Zambujeira do Mar, Portugal. Após uma breve temporada no país europeu, chega ao Brasil, nas cidades de Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).

À ISTOÉ Gente, Giulia declara que as “expectativas estão altíssimas”. “Eu tô muito, muito animada, mas não quero deixar que a minha ansiedade estrague esse momento pra mim. Estou me sentindo muito realizada, sabe? A gente trabalhou tanto pra conseguir chegar nesse momento”, pontua eufórica.

A turnê havia sido cancelada em decorrência da pandemia de covid-19, por isso, também, a empolgação da artista, que sente estar “devendo o encontro com os fãs”. Aos que forem prestigiá-la, ela garante que o momento será como um “encontro de almas”. “Quero que seja um momento que a gente se transporte, que a gente cante, chore, dance, ria, tudo junto. Esse álbum deluxe é meio que a junção de toda essa fase da minha carreira”, completa.

“Quero que as pessoas saiam do show me conhecendo de verdade. Por mais que, lógico, tem toda uma preparação, é um espetáculo. É um espetáculo em que a personagem é eu, é meu coração, é minha alma. Essas histórias são minhas histórias, são histórias de pessoas da minha vida, são histórias de amores e de desamores. Acho que vai ser muito poderoso poder compartilhar isso.”

Além de apresentar composições próprias de Giulia, toda a preparação de “Disco Voador Tour” tem envolvimento da artista. Inclusive, foi ela, em parceria com a equipe, quem decidiu realizar os shows no Brasil em teatros. A ideia é se sentir mais próxima do público, podendo controlar a entrega visual aos fãs.

Os ingressos para os shows de Giulia Be no Brasil estão disponíveis para compra no site Uhuu.

Giulia Be mistura músicas leves, dançantes e “sofrências” mais melancólicas. A carioca, de 23 anos, se credencia como uma das artistas mais versáteis e singulares do pop nacional.

Em 2021, a cantora fez uma performance na abertura do Grammy Latino e foi a única brasileira nomeada como “Artista Revelação” na premiação, sendo a mais jovem da categoria. Em 2022, apresentou o “Lifetime Achievement Award” à Rita Lee, a convite da academia. No mesmo ano, estreou como atriz, no protagonismo de “Depois do Universo”, filme da Netflix.

A cantora acumula 3,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 3,2 milhões de seguidores no Instagram. A discografia da artista soma mais de 1,7 bilhão de streams nas plataformas digitais com seus hits “Menina Solta”, “Se Essa Vida Fosse Um Filme”, “(Não) Era Amor”, entre outros.

