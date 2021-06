Giulia Be e Pedro Sampaio aparecem abraçados em foto para divulgação de single

Pedro Sampaio compartilhou uma foto abraçado com Giulia Be nesta sexta-feira (11). Alguns seguidores já estavam shippando o casal, mas foram cortados pelo DJ ao perceberem que o clique era para a divulgação do single “Lokko”.

+ ‘Para bem-estar o nosso filho’: Wesley Safadão diz que pediu perdão a Mileide Mihaile

+ Biah Rodrigues está grávida do segundo filho com Sorocaba

Léo Santana foi um dos “enganados” pelo suposto casal. “Já iria shippar”, brincou ele nos comentários. Giulia ficou emocionada com a participação de Pedro na canção, e agradeceu na publicação do amigo. “Eu te amo! Muito obrigada por ser você… sei lá, por tudo”, escreveu.

Instagram will load in the frontend.

Veja também