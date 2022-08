Giulia Be é hospitalizada para exames e relembra doença neurológica

Da Redação 10/08/2022 - 5:10 Compartilhe

A cantora Giulia Be compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira (8), que foi internada para realizar uma bateria de exames, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Giulia tranquilizou os fãs e reforçou que não está com nenhum problema de saúde sério. “Gente, só estava fazendo alguns exames! Obrigada pelas mensagens, não estou com nada sério, fiquem tranquilos”, escreveu.

Ela publicou uma foto em seus stories com uma pulseira que mostra sua idade: 22 anos e 11 meses, e falou sobre estar próxima de completar 23: “Meus últimos dias com 22”.

“Infelizmente tenho tantas memórias aqui… boas e ruins”, escreveu a cantora que no fim de 2021 sofreu um acidente doméstico no qual acabou desmaiando e batendo a cabeça, causando perda de consciência.

À época, ela foi internada e posteriormente informou que foi diagnosticada com síndrome vasovagal, consequência de um problema circulatório que ocorre quando o aumento da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos não são devidamente controlados pelo sistema nervoso.