Giselle Policarpo, ex-Malhação, está grávida do primeiro filho: “Sonho”

“Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu:” (Eclesiastes‬ ‭3:1‬ ) Quantas vezes pensei que já era pra ter acontecido ou que não aguentava mais esperar. A verdade é que enquanto temos a falsa sensação de atraso, o autor da vida não se atrasa nenhum segundo. Quando Ele prepara a festa, Ele planeja até os mínimos detalhes. Em muitas vezes o Pai até espera para dar mais de um presente de uma só vez, só para a surpresa ficar maior e melhor. É indescritível quando chega hora de realizar um sonho. E quando se pode realizar dois? E três ao mesmo tempo? João, é um deles que está sendo gerado dentro de mim. Gratidão que não cabe no peito, primeiro a Deus que me concedeu esse precioso presente. Ao meu marido, que sonhando junto, tem sido o principal realizador e merecedor de todo esse amor. Aos avós do João que não nunca mediram esforços para cuidar de nós e com o neto não está sendo diferente. Aos familiares e amigos que sonharam junto com a gente e hoje estão curtindo com muita alegria esse momento único. À minha médica obstetra e prima @sipiressss que tem cuidado de nós com tanto zelo e carinho. Ao nosso médico endócrino @mvsantos.endocrino que nos ajudou a realizar esse sonho. Dar e receber amor é o que faz esse momento se tornar especial. O melhor disso tudo é saber que Deus tem promessas e realizações para todos! Confie, espere com esperança, no tempo certo tudo acontece! #vemjoão #primeirofilho