Giselle Itié e Guilherme Winter serão papais

Giselle Itié está feliz da vida. A atriz está grávida de seu primeiro filho com o ator Guilherme Winter. Na tarde de ontem, ela contou a novidade para o hairstylist Neandro Ferreira.

Nessa nova fase da vida, a Gisele decidiu passar por uma transformação no visual com o cabeleireiro em seu salão, no Rio (veja as fotos abaixo). Os atores estão juntos há quatro anos, desde que contracenaram em ‘Os Dez Mandamentos’, da Record TV.

A coluna entrou em contato com a assessoria da atriz, que não respondeu até o momento.