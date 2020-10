Giselle Itié amamenta filho no mar: “Mergulhado como se tivesse de volta ao útero”

O filho de Giselle Itié passou por uma experiência muito especial. Pedro Luna foi amamentado pela mãe no mar, e o momento foi registrado por ela. “Mamas que podem se dar este presente. Por favor tentem”, escreveu na legenda. Giselle ainda fez uma comparação muito bonita: “Mergulhado como se tivesse de volta ao útero mas agora sentindo a minha pele e mamando”, disse sobre o filho de apenas 7 meses.

Pedro foi apresentado ao mar há pouco tempo, e era algo que Giselle já queria fazer. “Sempre sonhei com este momento. Amor de mís amores, mar y yo. Olha só o Pedro Luna amando o meu sonho!”, disse, em outra foto. Ainda no clique da amamentação, ela contou que foi uma experiência ótima e que todas deveriam tentar, mesmo se for em uma banheira ou piscina.

