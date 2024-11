Gisele Bündchen tem desejos inusitados na gravidez do terceiro filho, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2024 - 14:51 Para compartilhar:

A modelo Gisele Bündchen, 44 anos, está sentindo alguns desejos nessa terceira gravidez, revelada recentemente. Ela está à espera do seu terceiro filho, o primeiro com o namorado, o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, 35, com quem começou a se relacionar em novembro de 2022, alguns meses após seu divórcio do jogador Tom Brady.

Segundo teriam informado amigos da übermodel ao site britânico DailyMail, a brasileira está vivendo momento nostálgico, com desejos de pratos que costumava comer na infância.

“Ela está desejando muitos dos mesmos pratos que costumava comer quando criança no Brasil, como filé de costela grelhado com chimichurri e folhas verdes salteadas”, disse uma fonte ao site.

“Então Gisele está cozinhando esses pratos em casa com seus filhos. Muitas pessoas não sabem disso sobre Gisele, mas ela é uma ótima cozinheira, ela faz isso com facilidade e suas refeições são incríveis. Ela usa muitos vegetais frescos com temperos”, acrescentou a fonte.

Ainda de acordo com a publicação, a modelo costumava cozinhar para seus namorados, como acontecia com o agora ex-marido Tom Brady e com o ator Leonardo DiCaprio.

“Tom [Brady] e Leo [DiCaprio] adoravam quando ela trazia ingredientes frescos para casa e preparava seus pratos brasileiros. É uma grande parte do seu charme geral, que ela seja bem doméstica em muitos aspectos. Ela é sempre a chef em seus relacionamentos. Agora ela está cozinhando para Joaquim”, teria afirmado a fonte.

Algumas delícias que Gisele tem preparado são smoothies de banana, para o café da manhã, e wraps de alface com frango e pesto, para o almoço.