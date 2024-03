Gisele Bündchen nega ter traído Tom Brady e confirma novo namoro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/03/2024 - 21:15 Para compartilhar:

A modelo Gisele Bündchen, 43, negou em entrevista ao New York Times que tenha traído seu ex-marido, Tom Brady, após o término do casamento entre eles.

“Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Não quero me expor para tudo isso”, afirmou Bündchen na entrevista.

A modelo brasileira também comentou sobre críticas que recebe por suportamente ter sido a responsável pelo término. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento que não está saudável e são rotuladas como infiéis.”

Gisele aproveitou para falar do novo relacionamento com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente. “Esta é a primeira vez que saio com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente.”

