Gisele Bündchen faz homenagem emocionante à mãe, morta aos 75 anos: ‘Exemplo de amor’

A modelo Gisele Bündchen usou as redes sociais para homenagear a mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu no último domingo, 28, aos 75 anos. A matriarca estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em tratamento contra um câncer.

Na tarde desta terça-feira, 30, a modelo publicou um carrossel com registros de momentos em família, em diversas fases da vida, acompanhado de uma dedicatória emocionada.

“Mãezinha amada. Dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará nos cuidando. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor. Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça”, declarou ela na publicação no Feed do instagram.

“Vou sempre guardar com carinho as lindas memórias que compartilhamos e viverei pelos valores que você me ensinou. Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou. Obrigada por me dar cinco melhores amigas para a vida. Seu amor sempre nos guiará. Te verei em meus sonhos. Te amo”, finalizou a modelo.

Vânia Nonnenmacher era bancária aposentada, casada com Valdir Bündchen, professor universitário. Além de Gisele, ela teve outras cinco filhas: Patrícia, que é gêmea da modelo, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

A família vive em Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, onde Gisele nasceu.

