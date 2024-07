Gisele Bündchen faz aniversário e completa 44 anos; relembre momentos marcantes da vida da modelo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2024 - 14:00 Para compartilhar:

Gisele Bündchen completa 44 anos de vida neste sábado, 20 de julho. Uma das principais modelos do Brasil, e também do mundo, ela coleciona uma série de fatos marcantes ao longo de sua trajetória.

Pensando nisso, a IstoÉ Gente separou alguns desses fatos históricos e te conta um pouco mais sobre eles, no dia do aniversário da estrela brasileira. Confira abaixo:

Infância e Início de Carreira

Gisele Caroline Bündchen nasceu em 20 de julho de 1980, em Horizontina, Rio Grande do Sul, Brasil. Ela vem de uma família de ascendência alemã e tem cinco irmãs, incluindo sua irmã gêmea, Patrícia. A modelo brasileira foi descoberta por um olheiro de modelos aos 14 anos enquanto comia em um restaurante em São Paulo.

Ascensão ao Sucesso

Gisele ganhou destaque internacional em 1998 quando participou do desfile de Alexander McQueen, que a chamou de “A Garota do Corpo Perfeito”. Em julho de 1999, apareceu na capa da revista Vogue América, marcando o início de sua ascensão meteórica no mundo da moda. Posteriormente, assinou contrato multimilionário com a Victoria’s Secret, em 2000, tornando-se uma das “Angels” mais icônicas da marca.

Reconhecimento e Realizações

Em 2004, foi nomeada a modelo mais bem paga do mundo pela primeira vez pela Forbes, posição que manteve por vários anos. Além disso, Gisele é creditada por ter terminado a era das modelos “heroin chic” dos anos 90, trazendo de volta a imagem da modelo saudável e atlética.

Bündchen ainda tornou-se a primeira supermodelo brasileira a alcançar reconhecimento global, abrindo caminho para outras modelos nascidas no País.

Vida Pessoal

Gisele Bündchen contou também com relacionamentos de longa data. O primeiro deles foi com o ator Leonardo DiCaprio, de 2000 a 2005.

Depois disso, se envolveu com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. O casamento dela e Brady ocorreu em 2009. A relação rendeu dois filhos: Benjamin Rein, nascido em 2009, e Vivian Lake, nascida em 2012.

O casamento de Gisele e Brady chegou ao fim em 2022. Atualmente, ela está namorando com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Atividades Além da Moda

Gisele é conhecida por seu ativismo ambiental, sendo Embaixadora da Boa Vontade para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Em 2018, ela lançou sua autobiografia “Lessons: My Path to a Meaningful Life”, que se tornou um best-seller.