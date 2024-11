Gisele Bündchen exibe barriguinha de grávida pela primeira vez

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2024 - 15:32 Para compartilhar:

À espera do terceiro filho, a modelo Gisele Bündchen, 44 anos, exibiu barriguinha de grávida pela primeira vez durante um evento nos EUA. Os registros do momento foram compartilhados pela übermodel em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 13.

As imagens chamaram atenção dos seguidores, que elogiaram a beleza da top model brasileira.

“A barriguinha já está aparecendo” e “A grávida mais linda do planeta” foram algumas das mensagens compartilhadas nos comentários da publicação.

O anúncio da terceira gravidez de Gisele aconteceu em outubro e foi feito pela revista People. Posteriormente, a assessoria da modelo confirmou a informação à imprensa brasileira.

A criança é fruto do relacionamento de Gisele com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, assumido publicamente em março deste ano.

