Gisele Bündchen estaria ‘profundamente decepcionada’ após piadas sobre divórcio em programa de comédia

Tom Brady, ex-jogador de futebol americano e ex-marido de Gisele Bünchen, participou no último domingo de um programa transmitido ao vivo pela Netflix, intitulado ‘The Greatest Roast of All Time‘. Na atração, o convidado é alvo de uma série de piadas de comediantes, amigos e ex-companheiros de equipe. E entre as piadas, algumas foram sobre a separação com a modelo brasileira.

As brincadeiras, no entanto, não foram bem aceitas por Gisele. Segundo a revista People, ela ficou “profundamente decepcionada com o retrato desrespeitoso que foi feito da família dela”.

“Como sempre, a prioridade dela é dar apoio aos filhos, que ficaram impactados com o conteúdo desrespeitoso que foi exibido”, disse uma fonte próxima à modelo.

Durante o especial de comédia, convidados trouxeram à tona o divórcio recente entre o atleta e a brasileira, inclusive o apresentador do programa, o comediante Kevin Hart, que também fez piadas sobre o atual namoro de Bündchen com Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu da modelo, e dos filhos dela.

Ainda segundo a revista People, a fonte também disse que a brasileira ficou ainda mais decepcionada com toda situação por ter sido pega de surpresa com as piadas, e ainda mais em um momento que estava preocupada com a própria família e com o estado de calamidade pública que afeta o Rio Grande do Sul, onde ela nasceu.

“Nessa última semana, a Gisele estava incansavelmente dedicada a ajudar as pessoas no estado natal dela, o Rio Grande do Sul, no Brasil, que está sofrendo com a pior inundação da história. Ela estava preocupada com a família ser afetada pelas enchentes devastadoras, então foi decepcionante ver a vida dela virar piada”, disse a pessoa próxima à brasileira.

O casamento de Gisele e Tom chegou ao fim em outubro do ano passado. A relação durou 13 anos e rendeu dois filhos, Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.