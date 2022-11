Gisele Bündchen compra mansão milionária ao lado da casa de ex-marido Tom Brady

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2022 - 15:16 Compartilhe

A modelo Gisele Bündchen comprou, em segredo, uma mansão de 11,5 milhões de dólares ao lado da casa do ex, Tom Brady, de acordo com informações do TMZ. O imóvel, fica em Miami Beach tem cinco quarto, sete banheiros e mais de 2 mil metros quadrados, com uma vista quase direta da mansão em construção do ex, Tom Brady, em Indian Creek Island.

Segundo o site, Gisele viu a mansão pela primeira vez em 16 de agosto, dias antes da pausa de 11 dias de Tom Brady da NFL, que foi considerada uma última tentativa de salvar seu relacionamento. Ela comprou a propriedade em 6 de outubro.

“Gisele estava ativamente procurando casas em Miami Beach antes mesmo de Tom tirar uma folga dos jogos, o que indica que ela já havia terminado o casamento e estava seguindo em frente”, disse uma fonte ao site.

“Você poderia, literalmente, nadar da casa de Gisele para a casa de Tom – não que eles fariam – mas as duas casas incluirão uma doca, então seria muito fácil para eles essa questão de compartilhar a guarda dos filhos, morando tão perto um do outro”, continuou a fonte.

Confira foto:

