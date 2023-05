Gisele Bündchen comparece sozinha ao Met Gala pela 1ª vez, após divórcio com Tom Brady

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/05/2023 - 20:54 Compartilhe

É o mesmo que a festa do Oscar, mas na costa leste. O Metropolitan Museum of Art (MET) de Nova York estendeu o tapete vermelho nesta segunda-feira, 1º, para receber a elite da moda, cinema, política e esportes no evento social mais importante do ano e celebrar a alta costura.

Um dos nomes mais reluzentes, a modelo brasileira Gisele Bündchen chegou sozinha ao Met Gala – é a primeira vez que ela comparece à festa beneficente depois do divórcio com o jogador Tom Brady, ocorrido em outubro de 2021.







Gisele desfilou no tapete vermelho usando um longo vestido branco, com cintura justa e uma capa felpuda com cauda longa nas costas.

O modelo faz referência ao estilista alemão Karl Lagerfeld, morto em fevereiro de 2019 e que é o homenageado da festa. Com isso, ele é o inspirador dos trajes escolhidos pelas estrelas.

Gisele colaborou com o designer por muitos anos, e chegou a ser o rosto do perfume Chanel n°5 quando ele era o principal nome da marca Chanel. O vestido que ela usou no Met Gala deste ano é também um tributo a Lagerfeld.

