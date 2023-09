Gisele Bündchen choca internautas ao surgir musculosa; veja fotos

Gisele Bündchen marombeira? Na segunda-feira,11, a top brasileira de 43 anos mostrou que tem pegado firme nos treinos. A revista Page Six, clicou Gisele saindo de uma academia onde treina jiu-jítsu, nos Estados Unidos, onde apareceu com os braços bastante musculosos.

A academia é do brasileiro Joaquim Valente, 35, o mesmo professor de artes marciais que tem sido atrelado a ela como um suposto affair desde o divórcio com Tom Brady, 46. O profissional dá aulas para ela e para seus filhos.

Após as fotos de Gisele Bündchen viralizar nas redes sociais, alguns internautas ficaram chocados com o shape da loira: “Olha o braço da garota”, “Ela está muito rata de academia”, “Que muque é esse?”, “Linda sempre linda”, foram alguns dos comentários na web.

Tom Brady também fez a fila andar. Ele tem sido visto em muitos momentos com a supermodelo russa Irina Shayk.

Veja as fotos de Gisele Bündchen musculosa:

Gisele Bündchen looks absolutely jacked as she leaves gym in Miami https://t.co/rxdWMO7RrB pic.twitter.com/tZ991EXi0P

— Page Six (@PageSix) September 11, 2023