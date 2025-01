Gisele Bündchen celebra reta final da gravidez com primeiras fotos de 2025

Gisele Bündchen, de 44 anos, fez sua primeira publicação do ano de 2025 nesta sexta-feira, 3. Grávida pela terceira vez, a super modelo brasileira, que mora nos Estados Unidos, postou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos paradisíacas, em que aparece apreciando a natureza e refletiu sobre a chegada de um novo ano.

“Um novo ano é um momento especial para refletir sobre tudo o que aprendemos e sobre as novas coisas que queremos criar em nossas vidas”, iniciou sua reflexão.

“Cada um de nós é responsável por onde escolhemos focar nossa energia e pelo que criamos. Que você escolha nutrir sua energia de maneiras que preencham seu coração com amor e compaixão — por você mesmo e pelos outros”, completou.

+ Gisele Bündchen tem desejos inusitados na gravidez do terceiro filho, diz site

“Desejo a você infinitas bênçãos e uma jornada extraordinária pela frente. Vamos fazer de 2025 um ano incrível! Enviando muito amor a todos”, finalizou.

Gisele está à espera do primeiro filho com Joaquim Valente. Quando a notícia de que esperava seu terceiro bebê surgiu, em meados de outubro de 2024, o que circulava na mídia internacional era que a gaúcha estaria no segundo trimestre da gestação.

Agora, em janeiro de 2025, e seguindo a tal contagem, Bündchen provavelmente está no terceiro trimestre, o último da fase gestacional. Ela também é mãe de Benjamin Rein, 14 anos, e Vivian Lake, de 12, frutos de seu antigo casamento com Tom Brady, de quem se separou em 2022.