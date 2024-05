Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 4,5 milhões para as vítimas no RS após apelo em inglês

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 21:36 Para compartilhar:

Gisele Bündchen, 43 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 15, para intensificar os apelos em prol das vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A top model brasileira divulgou, através dos Stories de seu Instagram, o valor arrecadado após mensagem publicada nas redes sociais e surpreendeu com o montante.

A modelo divulgou que o Fundo Luz Alliance, fundação de ajuda humanitária que criou em 2020, já arrecadou R$ 4.532.000,00 para o estado, e que mais de 16.750 pessoas já fizeram contribuições após suas mensagens.

Bündchen destacou que essas doações vão mudar vidas e citou os projetos para os quais sua fundação vai destinar o dinheiro arrecadado: Instituto Cultural Floresta, Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão, Grupo Especialista em Resgate de Alto Risco (Gerar), Instituto Humus e Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

As instituições estão trabalhando em prol das vítimas afetadas pelas enchentes que dominaram diversas partes do Estado brasileiro. As doações às vítimas chegam em forma de roupa, comida ou ajudando nos resgates de pessoas e animais que estão ilhados.

Natural de Horizontina, município do Rio Grande do Sul, Gisele fez, há uma semana, um apelo em inglês nas redes sociais falando sobre a tragédia no estado.