Giroud entra para seleção da oitava rodada do Campeonato Italiano como goleiro

O Milan assumiu a liderança do Campeonato Italiano no domingo com uma situação inusitada. Após expulsão de Maignan e todas as substituições realizadas, o atacante Giroud foi para o gol e acabou colaborando muito para a vitória por 1 a 0 diante do Genoa. Com boas defesas nos acréscimos, o francês acabou escolhido para a seleção da oitava rodada do Campeonato Italiano como o melhor camisa 1.

Giroud até foi listado como opção para o gol no site do Milan após o feito do fim de semana. O clube aproveitou sua façanha para brincar e colocá-lo como opção, ao lado de Maignan, que terá de cumprir suspensão na próxima rodada, e de Antonio Mirante, que deve ser o titular diante da Juventus, dia 22 de outubro, após a parada para a rodada. A camisa 9 virou verde, em alusão à cor utilizada pelos goleiros.

Giroud mudou de posição no jogo deste sábado aos nove minutos dos acréscimos do segundo tempo, quando o Milan já vencia por 1 a 0. Vestiu a camisa de Maignan e mostrou arrojo quando exigido. Em um ataque perigoso dos donos da casa, ele saltou para tirar dos pés do atacante e depois abraçou a bola evitando a igualdade.

Com a seleção francesa para a rodada da Data Fifa, o atacante teve de explicar suas defesas aos preparadores da equipe nacional.

A seleção da oitava rodada do Campeonato Italiano é formada no 3-4-3, com destaque, ainda, para o brasileiro Reinier, que estreou no país com gol na vitória do Frosinone por 2 a 1 sobre o Hellas Verona.

Os escolhidos foram Giroud (Milan); Spinazolla (Roma), Monterisi (Frosinone) e Gatti (Juventus); Reinier (Frosinone), Paredes (Roma), Bonaventura (Fiorentina) e Vecino (Lazio); Soulé (Frosinone), Castellanos (Lazio) e Lukaku (Roma).

