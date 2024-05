Giroud anuncia saída do Milan rumo à MLS

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 13:17 Para compartilhar:

O atacante francês Olivier Giroud oficializou nesta segunda-feira (13) sua saída do Milan ao término da atual temporada para seguir carreira na liga de futebol dos Estados Unidos (MLS).

“Vou jogar meus dois últimos jogos com o Milan. Vou seguir minha carreira no campeonato americano”, declarou Giroud em um vídeo publicado pelo clube italiano no X (antigo Twitter).

O atacante, de 37 anos, não informou o nome de sua nova equipe, mas seu destino provável é o Los Angeles FC, onde joga o goleiro Hugo Lloris, que foi seu companheiro de seleção francesa.

“Estou muito orgulhoso do que consegui com o Milan durante os três últimos anos. Minha história com o Milan termina este ano, mas o Milan seguirá sempre no meu coração”, acrescentou o jogador.

Desde que chegou ao ‘rossonero’, em 2021, depois de ter passado por Montpellier (2010-12), Arsenal (2012-18) e Chelsea (2018-21), Giroud marcou 38 gols no Campeonato Italiano, sendo 14 deles nesta temporada, seu melhor rendimento por um clube desde 2016.

Com o Milan, ele conquistou um ‘Scudetto’, em 2020. O clube é atualmente o vice-líder da Serie A, mas a 18 pontos da arquirrival Inter de Milão, que garantiu o título matematicamente na semana passada

Campeão do mundo pela França em 2018 e vice em 2022, Giroud explicou que decidiu jogar nos Estados Unidos por motivos familiares.

