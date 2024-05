Giroud anuncia que Eurocopa-2024 será sua última competição pela França

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 11:03 Para compartilhar:

O atacante Oliver Giroud, de 37 anos e maior artilheiro da história da seleção francesa, anunciou em entrevista ao jornal L’Equipe publicada nesta sexta-feira (24) que a Euro-2024 será sua “última competição” vestindo a camisa dos ‘Bleus’.

“Para ser sincero, é preciso dizer que esta será minha última competição com a seleção francesa. Obviamente, vou sentir muita falta. Mas acho que com os ‘Bleus’ isso terminará depois da Eurocopa (14 de junho a 14 de julho na Alemanha). Temos que abrir espaço para os jovens”, explicou o campeão mundial de 2018.

O atacante do Milan, que vai se transferir para o Los Angeles FC no campeonato americano da MLS depois da Euro, acredita que “ainda tem duas boas temporadas” na carreira, “mas com a seleção francesa, na minha opinião, isso vai acabar”, disse ele.

“Começo a notar o peso dos anos e tenho refletido muito. Jogar de três em três dias está cada vez mais difícil, principalmente neste nível. Não vou lá (para Los Angeles) a turismo, mas acho que é o momento certo para mim”, prosseguiu o jogador, o autor de 57 gols pela seleção francesa.

Giroud disputou a primeira de suas 131 partidas internacionais em novembro de 2011, num amistoso contra os Estados Unidos (1 a 0), meses antes de se sagrar campeão francês pelo Montpellier, seu primeiro título importante.

Com os ‘Bleus’, além da conquista do bicampeonato mundial na Copa da Rússia de 2018, Giroud também chegou às finais da Euro-2016 e da Copa do Mundo de 2022.

Nesse torneio no Catar, vencido pela Argentina, o atacante francês bateu o recorde de gols pela seleção nacional, que até aquele momento pertencia a Thierry Henry (51).

