Girona visita lanterna Almería com rivais pelo título na Arábia Saudita

O Girona (2º), sensação da temporada, terá uma oportunidade de ouro na 20ª rodada do Campeonato Espanhol: visita o lanterna Almería com seus principais rivais na disputa do título, Real Madrid (1º) e Barcelona (3º), na Arábia Saudita participando da Supercopa.

O time merengue, que avançou à decisão após uma épica batalha contra o Atlético de Madrid (vitória por 5 a 3 na prorrogação), lidera o campeonato com 48 pontos, os mesmos do Girona. Também na final da Supercopa, o Barcelona, que nesta quinta-feira (11) passou pelo Osasuna (2 a 0), aparece um pouco mais atrás, com 41 pontos.

Os quatro participantes do torneio na Arábia Saudita farão seus jogos pela 20ª rodada no final de janeiro e início de fevereiro.

A rodada começa na sexta-feira com o Sevilla (16º), que briga para não cair, recebendo o Alavés, uma posição acima e com um ponto a mais.

Outro destaque é o clássico basco entre Athletic Bilbao (4º, 38 pontos) e Real Sociedad (6ª, 32 pontos).

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(17h00) Sevilla – Alavés

– Sábado:

(10h00) Las Palmas – Villarreal

(12h15) Mallorca – Celta de Vigo

(14h30) Athletic Bilbao – Real Sociedad

(17h00) Betis – Granada

– Domingo:

(10h00) Almería – Girona

(12h15) Cádiz – Valencia

– Terça-feira, 30 de janeiro:





(17h00) Barcelona – Osasuna

– Quarta-feira, 31 de janeiro:

(17h00) Atlético de Madrid – Rayo Vallecano

– Quinta-feira, 1º de fevereiro:

(17h00) Getafe – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 48 19 15 3 1 40 11 29

2. Girona 48 19 15 3 1 46 24 22

3. Barcelona 41 19 12 5 2 36 22 14

4. Athletic Bilbao 38 19 11 5 3 36 19 17

5. Atlético de Madrid 38 19 12 2 5 39 23 16

6. Real Sociedad 32 19 8 8 3 30 19 11





7. Betis 28 19 6 10 3 21 20 1

8. Getafe 26 19 6 8 5 24 25 -1

9. Valencia 26 19 7 5 7 22 23 -1

10. Las Palmas 25 19 7 4 8 16 17 -1

11. Rayo Vallecano 23 19 5 8 6 18 24 -6

12. Osasuna 22 19 6 4 9 22 29 -7

13. Villarreal 19 19 5 4 10 27 38 -11

14. Mallorca 18 19 3 9 7 17 23 -6

15. Alavés 17 19 4 5 10 15 25 -10

16. Sevilla 16 19 3 7 9 23 27 -4

17. Celta de Vigo 16 19 3 7 9 20 29 -9

18. Cádiz 15 19 2 9 8 14 26 -12

19. Granada 11 19 2 5 12 22 40 -18

20. Almería 5 19 0 5 14 19 43 -24

