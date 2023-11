Girona vence Osasuna de virada e assume liderança provisória do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2023 - 15:01 Para compartilhar:

O Girona venceu de virada em sua visita ao Osasuna (4-2) e assumiu a liderança provisória pela 12ª rodada de LaLiga.

A dupla de ucranianos Artem Dovbyk (71′) e Viktor Tsygankov (80′) marcaram os gols da reação dos catalães que com o triunfo ficaram com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que recebe o Rayo Vallecano no domingo.

Iván Martín abriu o placar para os visitantes (16′), mas o atacante croata do Osasuna, Ante Budimir, marcou duas vezes (25′ e 55′) deixando os navarros em vantagem, antes de Dovbyk empatar e Tsygankov recolocar os visitantes na frente.

Aleix García marcou o gol que garantiu a vitória nos últimos instantes da partida (90′).

O Girona soma agora 10 vitórias em 12 jogos do Campeonato Espanhol e continua seu ótimo início de temporada.

Mas esta excelente temporada não fez com que o seu treinador, Míchel, tirasse os pés do chão. O técnico afirma que a posição atual da sua equipe, lado a lado com os gigante Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, é circunstancial, e que seus objetivos são mais modestos.

“Não estamos na liga do Barça, Madrid e Atlético, mas lutamos para estar na liga dos que vêm depois deles”, disse Míchel.

“Sonho com isso, estar na liga da Real (Sociedad), Athletic Bilbao, Rayo…, agora sim, sonho com essa liga”, acrescentou.

Mas são inevitáveis as comparações com outros feitos de times modestos que acabaram conquistando títulos que pareciam impossíveis. “É claro que me lembro (do Leicester, campeão da Premier League na temporada 2015-2016), como todo mundo”, declarou o zagueiro do time catalão Eric García em entrevista à plataforma DAZN. “No entanto, há um longo caminho pela frente”, acrescentou.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Las Palmas – Atlético de Madrid 2 – 1

– Sábado:

Osasuna – Girona 2 – 4

Betis – Mallorca 2 – 0

Celta Vigo – Sevilla

(17h00) Real Sociedad – Barcelona





– Domingo:

(10h00) Alavés – Almería

(12h15) Valencia – Granada

(14h30) Villarreal – Athletic Bilbao

(17h00) Real Madrid – Rayo Vallecano

– Segunda-feira:

(17h00) Getafe – Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 31 12 10 1 1 29 15 14

2. Real Madrid 28 11 9 1 1 23 8 15

3. Atlético de Madrid 25 11 8 1 2 26 11 15

4. Barcelona 24 11 7 3 1 23 12 11





5. Betis 20 12 5 5 2 16 15 1

6. Real Sociedad 19 11 5 4 2 20 14 6

7. Athletic Bilbao 18 11 5 3 3 18 12 6

8. Rayo Vallecano 17 11 4 5 2 14 15 -1

9. Las Palmas 17 12 5 2 5 10 11 -1

10. Valencia 15 11 4 3 4 14 13 1

11. Osasuna 13 12 4 1 7 14 20 -6

12. Villarreal 12 11 3 3 5 15 18 -3

13. Getafe 12 11 2 6 3 13 16 -3

14. Sevilla 10 10 2 4 4 16 15 1

15. Cádiz 10 11 2 4 5 10 16 -6

16. Mallorca 9 12 1 6 5 12 18 -6

17. Alavés 9 11 2 3 6 9 16 -7

18. Celta Vigo 6 11 1 3 7 10 19 -9

19. Granada 6 11 1 3 7 17 28 -11

20. Almería 3 11 0 3 8 14 31 -17

