Girona vence Mallorca e pressiona grandes no Campeonato Espanhol

O Girona segue surpreendendo no início da temporada e se mantém entre os grandes no Campeonato Espanhol, e neste sábado (23) venceu o Mallorca por 5 a 3, pela sexta rodada para assumir provisoriamente a liderança da tabela.

Com 16 pontos, a equipe catalã tem agora um a mais que o Real Madrid (2º), que tem 100% de aproveitamento em cinco jogos e, no domingo, visita o Atlético de Madrid (7º) no clássico da capital.

O Barcelona (3º), que neste sábado recebe o Celta de Vigo Celta de Vigo (16º), está agora a três pontos da liderança e pode alcançar o Girona em caso de vitória.

O Mallorca chegou a sair na frente no estádio Montilivi, em cobrança de pênalti de Vedat Muriqi (4′).

O Girona virou rapidamente com cinco gols, marcados por David López (26′), Artem Dovbyk (33′ de pênalti), Iván Martín (37′), Yangel Herrera (45′) pelo brasileiro Sávio (57′)

Já com tudo decidido, Abdón Prats fez dois na reta final (88′ e 90’+5) e diminuiu a derrota do Mallorca, que está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Athletic Bilbao 0 – 2

– Sábado:

Girona – Mallorca 5 – 3

Osasuna – Sevilla

(13h30) Barcelona – Celta Vigo

(16h00) Almería – Valencia

– Domingo:

(09h00) Real Sociedad – Getafe

(11h15) Rayo Vallecano – Villarreal





Las Palmas – Granada

(13h30) Betis – Cádiz

(16h00) Atlético de Madrid – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 16 6 5 1 0 16 7 9

2. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 3 7

3. Barcelona 13 5 4 1 0 13 4 9

4. Athletic Bilbao 13 6 4 1 1 11 4 7

5. Valencia 9 5 3 0 2 7 4 3

6. Rayo Vallecano 9 5 3 0 2 6 8 -2

7. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 10 4 6

8. Cádiz 7 5 2 1 2 5 7 -2





. Getafe 7 5 2 1 2 5 7 -2

10. Betis 7 5 2 1 2 5 10 -5

11. Real Sociedad 6 5 1 3 1 8 7 1

12. Osasuna 6 5 2 0 3 7 8 -1

13. Villarreal 6 5 2 0 3 8 10 -2

14. Alavés 6 6 2 0 4 5 9 -4

15. Mallorca 5 6 1 2 3 7 10 -3

16. Celta Vigo 4 5 1 1 3 4 7 -3

17. Sevilla 3 4 1 0 3 6 8 -2

18. Granada 3 5 1 0 4 9 16 -7

19. Las Palmas 2 5 0 2 3 1 4 -3

20. Almería 1 5 0 1 4 5 11 -6

