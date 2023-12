Girona vence Barcelona e é líder do Campeonato Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/12/2023 - 20:05 Para compartilhar:

O Girona assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol após bater o Barcelona por 4 a 2 neste domingo (10), pela 16ª rodada.

Com a vitória, a equipe alcança os 41 pontos e fica com dois de vantagem sobre o vice-líder, o Real Madrid, que no sábado tropeçou e empatou em 1 a 1 com o Betis.

Já o Barça cai para a quarta posição, ultrapassado pelo Atlético de Madrid, que mais cedo venceu o lanterna Almería por 2 a 1.

“Foi um jogo do nocaute. Estivemos bem, mas não fomos eficientes e isso definiu a partida”, disse em entrevista à plataforma DAZN o técnico ‘blaugrana’, Xavi Hernández.

No início da partida no Estádio Olímpico Lluís Companys, o Girona abriu o placar em jogada rápida de contra-ataque que terminou com Artem Dovbyk (12′) mandando a bola para as redes.

Mas a alegria dos visitantes durou apenas sete minutos, quando o artilheiro polonês Robert Lewandowski empatou de cabeça após cobrança de escanteio (19′).

O gol não abalou o Girona, que no final do primeiro tempo voltou a ficar à frente no placar em boa jogada individual de Miguel Gutiérrez (40′), que invadiu a área e bateu bonito no canto do goleiro Iñaki Peña.

Na segunda etapa, o Barcelona se lançou ao ataque em busca do empate e se expôs ainda mais aos contra-ataques. Em um deles, o Girona fez o terceiro com Valery Fernández (80′).

Nos acréscimos, o time ‘blaugrana’ diminuiu e renovou as esperanças com Ilkay Gündogan (90’+2) girando na área e batendo colocado. Mas o golpe de misericórdia veio antes do apito final com Christian Stuani (90’+6) aproveitando cruzamento do brasileiro Savinho para fazer o quarto gol do Girona.

“Foi um jogo para recordar, um grande jogo entre duas equipes que procuram o gol adversário e, além de termos conseguido a vitória, vimos duas equipes com a intenção de vencer”, disse em entrevista coletiva o técnico do Girona, Michel.

– Atlético de Madrid sobe para terceiro –

O Atlético de Madrid sofreu para vencer o lanterna Almería por 2 a 1 e subiu para a terceira posição, antes de enfrentar a Lazio no meio de semana pela Liga dos Campeões.

Álvaro Morata (17′) e Ángel Correa (22) fizeram os gols do time ‘colchonero’ no primeiro tempo, enquanto o Almería descontou na etapa final com o brasileiro Léo Baptistão (62′).

O Atlético, que vinha de derrota para o Barcelona na última rodada, chegou a marcar no início do duelo com o francês Antoine Griezmann (6′), mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento.

Griezmann, vice-artilheiro do campeonato com nove gols, está a apenas três gols de igualar Luis Aragonés como maior artilheiro da história do Atlético de Madrid.

Apesar de não ter balançado as redes contra o Almería, o francês foi autor da assistência para o gol de Morata, que abriu o caminho para a vitória.

Também neste domingo, o jogo entre Granada e Athletic Bilbao foi suspenso após a morte de um torcedor nas arquibancadas.





O duelo foi interrompido aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o time basco vencia por 1 a 0.

Com o incidente, os dois clubes e a LaLiga decidiram suspender a partida, que será retomada nesta segunda-feira (11), às 17h00 (horário de Brasília), a partir dos 17 minutos do primeiro tempo.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Getafe – Valencia 1 – 0

– Sábado:

Alavés – Las Palmas 0 – 1

Betis – Real Madrid 1 – 1

Villarreal – Real Sociedad 0 – 3

Mallorca – Sevilla 1 – 0

– Domingo:

Atlético de Madrid – Almería 2 – 1





Granada – Athletic Bilbao (suspenso)

Cádiz – Osasuna 1 – 1

Barcelona – Girona 2 – 4

– Segunda-feira:

(17h00) Rayo Vallecano – Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 41 16 13 2 1 38 20 18

2. Real Madrid 39 16 12 3 1 34 10 24

3. Atlético de Madrid 34 15 11 1 3 32 14 18

4. Barcelona 34 16 10 4 2 30 18 12

5. Real Sociedad 29 16 8 5 3 29 18 11

6. Athletic Bilbao 28 15 8 4 3 30 18 12

7. Betis 26 16 6 8 2 19 17 2

8. Las Palmas 24 16 7 3 6 14 13 1

9. Getafe 22 16 5 7 4 18 20 -2

10. Valencia 19 16 5 4 7 17 21 -4

11. Rayo Vallecano 19 15 4 7 4 16 22 -6

12. Alavés 16 16 4 4 8 14 20 -6

13. Villarreal 16 16 4 4 8 22 29 -7

14. Osasuna 16 16 4 4 8 18 26 -8

15. Mallorca 14 16 2 8 6 14 20 -6

16. Sevilla 13 15 2 7 6 20 21 -1

17. Cádiz 13 16 2 7 7 13 23 -10

18. Celta Vigo 9 15 1 6 8 15 25 -10

19. Granada 7 15 1 4 10 19 35 -16

20. Almería 4 16 0 4 12 17 39 -22

