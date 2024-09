Girona sofre mais uma derrota, desta vez para o Valencia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 16:42 Para compartilhar:

Depois de perder nos últimos instantes em sua estreia na Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain (1-0) na capital francesa, o Girona sofreu neste sábado (21) a terceira derrota consecutiva contando todas as competições, na visita ao Valencia (2-0) pela sexta rodada da LaLiga.

Goleados em Montilivi, no último fim de semana, pelo vizinho Barcelona (4-1), a equipe comandada pelo técnico Míchel voltou a perder, desta vez em Mestalla para o Valencia, que obteve sua primeira vitória em seis jogos.

Os donos da casa venceram o jogo no espaço de dois minutos no segundo tempo, com dois gols quase seguidos: um do zagueiro Juanpe (56′) e outro do atacante Dani Gómez (58′).

O Girona que no ano passado foi a sensação ao terminar em terceiro lugar, cai para a 13ª posição (7 pontos), enquanto o Valencia (18º, 4 pontos) continuará dormindo na zona de rebaixamento apesar deste triunfo.

Neste sábado, o Real Madrid buscará se aproximar do líder Barcelona. Para isso, terá que vencer o Espanyol em casa, no estádio Santiago Bernabéu.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação

– Sexta-feira:

Alavés – Sevilla 2 – 1

– Sábado:

Valladolid – Real Sociedad 0 – 0

Osasuna – Las Palmas 2 – 1

Valencia – Girona 2 – 0

Real Madrid – Espanyol

– Domingo:

(09h00) Getafe – Leganés

(11h15) Athletic Bilbao – Celta Vigo

(13h30) Villarreal – Barcelona

(16h00) Rayo Vallecano – Atlético de Madrid

– Segunda-feira:

(16h00) Betis – Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 15 5 5 0 0 17 4 13

2. Atlético de Madrid 11 5 3 2 0 9 2 7

. Real Madrid 11 5 3 2 0 9 2 7

4. Villarreal 11 5 3 2 0 11 8 3

5. Alavés 10 6 3 1 2 9 7 2

6. Athletic Bilbao 10 6 3 1 2 8 6 2

7. Osasuna 10 6 3 1 2 8 11 -3

8. Celta Vigo 9 5 3 0 2 13 10 3

9. Betis 8 5 2 2 1 5 4 1

10. Mallorca 8 6 2 2 2 4 4 0

11. Rayo Vallecano 7 5 2 1 2 7 6 1

12. Espanyol 7 5 2 1 2 5 5 0

13. Girona 7 6 2 1 3 8 10 -2

14. Sevilla 5 6 1 2 3 5 8 -3

15. Leganés 5 6 1 2 3 3 7 -4

. Real Sociedad 5 7 1 2 4 3 7 -4

17. Valladolid 5 6 1 2 3 2 13 -11

18. Valencia 4 6 1 1 4 5 10 -5

19. Getafe 3 5 0 3 2 2 4 -2

20. Las Palmas 2 6 0 2 4 7 12 -5

