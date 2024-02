Girona entrega gols, perde do Athletic Bilbao e vê sonho de título no Espanhol bem distante

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 19:04 Para compartilhar:

Três jogos, somente um ponto somado e o sonho do modesto Girona de desbancar o Real Madrid na disputa do título do Campeonato Espanhol ficou bastante reduzido. Nesta segunda-feira, o time da Catalunha visitou o Athletic Bilbao no San Mamés, deu dois gols de presente e se manteve a seis pontos de distância (62 a 56) da equipe de Carlo Ancelotti com derrota por 3 a 2.

Com o empate do Real Madrid diante do Rayo Vallecano neste domingo, o Girona poderia diminuir a diferença para somente três pontos caso vencesse. Mas não aproveitou a chance e sentiu muito a falta de Yan Couto, suspenso. Agora, buscará a reação em sua casa, justamente contra o time de Vallecas, enquanto os merengues recebem o Valencia, ambos no fim de semana.

Sob pressão após dois tropeços seguidos, nenhum gol anotado e vendo o Real Madrid abrir seis pontos na liderança, o Girona entrou no lotado San Mamés ciente que necessitava desencantar para voltar a sonhar com o título.

Mas bastou apenas um minuto para a situação delicada ficar ainda mais comprometida. Após uma cobrança de lateral, Aleix García optou por atravessar a bola e atuou como inimigo. A bola parou nos pés de Berenguer, que tirou do zagueiro e bateu no canto de Gazzaniga para colocar o Athletic em vantagem.

Atrás do marcador após o erro individual, o Girona se viu obrigado a sair com tudo para frente. E o jogo ficou aberto. Tsygankov exigiu boa defesa de Unai Simon e depois mandou uma bomba por cima, assustando.

O Athletic adotou postura mais precavida, investindo nos contragolpes em alta velocidade. Em um deles, Iñaki Williams recebeu na direita, cortou Miguel e bateu rasteiro, na trave. O atacante ainda desperdiçaria uma cabeçada sozinho na área ao mandar nas mãos do goleiro.

Erro que poderia custar caro caso Yangel Herrera tivesse mais capricho em bela troca de passes do Girona. Dovbyk fez o pivô e o venezuelano bateu muito perto do alto, desperdiçando chance gigante de empate antes do intervalo.

O segundo tempo começou com o Girona em cima. O brasileiro Savio parou em Unai Simon. Mas, aos 3, Martin cruzou e Tsygankov apareceu livre para deixar tudo igual no placar. Em bom momento para buscar a virada, os visitantes repetiram a etapa inicial e entregaram novo gol ao Athletic.

Aos 11 minutos, foi a vez de Miguel cometer erro crucial. Tentou dar uma letra, falhou e deixou a bola para Guruzeta cruzar e Berenguer ampliar, em batida de primeira. Atordoado, o Girona levou o terceiro logo depois, com batida de Iñaki Williams. A bola tocou na trave antes de entrar.

O Girona diminuiu em cabeçada do zagueiro Aleix Garcia, aos 29. Cruzamento de Eric García, Herrera errou a finalização de letra e o defensor mostrou-se esperto para mandar às redes. Um torcedor passou mal nas arquibancadas logo após o gol, precisou de atendimento e a partida ficou alguns minutos paralisada.

Na volta, o Girona iniciou uma enorme pressão para evitar a derrota. Mas só ameaçou o gol novamente aos 47, com Dovbyk batendo com desvio da defesa. Solis ainda viu Dani Vivian tirar de cabeça em cima da linha a batida forte. Mesmo com o árbitro acrescentando nove minutos, os visitantes não tiveram forças para ao menos empatar e lamentam novo tropeço.

