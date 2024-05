Girona empata com Alavés (2-2) e Barça pode voltar a ser vice-líder do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 19:58 Para compartilhar:

O Girona (2º) deixou a vitória escapar nos acréscimos em sua visita ao Alavés (11º), com quem empatou em 2 a 2, nesta sexta-feira (10), no jogo que abriu a 35ª rodada de LaLiga.

Com 75 pontos, o Girona, time revelação da temporada espanhola, agora tem dois a mais que o Barcelona (3º, 73), que recebe a Real Sociedad (6ª) na segunda-feira.

Se o Barça vencer, vai recuperar a vice-liderança, que havia cedido no fim de semana passado ao Girona, que o derrotou no clássico catalão.

A derrota do Barcelona significou também o título matemático do Real Madrid.

No jogo desta sexta-feira em Mendizorroza, Jon Guridi empatou duas vezes para o Alavés, aos 12 minutos e nos acréscimos (90’+9). O Girona havia ficado em vantagem provisoriamente duas vezes, com gols de Aleix García (4′) e do venezuelano Yangel Herrera (44′).

Neste sábado, a 35ª rodada continua com quatro jogos, incluindo o do já campeão Real Madrid no estádio do Granada (19º).

A equipe de Carlo Ancelotti chega a este duelo depois de uma semana de fortes emoções, após conquistar o título de LaLiga no último sábado e se classificar para a final da Liga dos Campeões na quarta-feira, eliminando o Bayern de Munique nas semifinais com uma virada nos últimos instantes do jogo de volta.

— Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Girona 2 – 2

– Sábado:

(09h00) Mallorca – Las Palmas

(11h15) Villarreal – Sevilla

(13h30) Granada – Real Madrid

(16h00) Athletic Bilbao – Osasuna

– Domingo:

(09h00) Cádiz – Getafe

(11h15) Atlético de Madrid – Celta Vigo

(13h30) Valencia – Rayo Vallecano

(16h00) Betis – Almería

– Segunda-feira:

(16h00) Barcelona – Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 87 34 27 6 1 74 22 52

2. Girona 75 35 23 6 6 75 44 31

3. Barcelona 73 34 22 7 5 70 43 27

4. Atlético de Madrid 67 34 21 4 9 63 39 24

5. Athletic Bilbao 61 34 17 10 7 55 33 22

6. Real Sociedad 54 34 14 12 8 48 35 13

7. Betis 52 34 13 13 8 43 39 4

8. Valencia 47 34 13 8 13 37 39 -2

9. Villarreal 45 34 12 9 13 56 58 -2

10. Getafe 43 34 10 13 11 41 47 -6

11. Alavés 42 35 11 9 15 34 40 -6

12. Sevilla 41 34 10 11 13 45 46 -1

13. Osasuna 39 34 11 6 17 37 51 -14

14. Las Palmas 37 34 10 7 17 30 43 -13

15. Celta Vigo 34 34 8 10 16 40 52 -12

16. Rayo Vallecano 34 34 7 13 14 27 43 -16

17. Mallorca 32 34 6 14 14 27 40 -13

18. Cádiz 26 34 4 14 16 23 49 -26

19. Granada 21 34 4 9 21 36 64 -28

20. Almería 17 34 2 11 21 33 67 -34

