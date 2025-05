Girona e Sevilla dão grande passo para permanecer na 1ª divisão espanhola

Sevilla e Girona deram grandes passos rumo à permanência na 1ª divisão espanhola nesta terça-feira (13), após as respectivas vitórias contra Las Palmas (1-0) e Real Valladolid (1-0), pela 36ª rodada de LaLiga.

Com o triunfo suado no estádio José Zorrilla contra o Valladolid, graças a um gol do atacante uruguaio Cristhian Stuani, o Girona ficou mais perto da salvação, faltando duas rodadas para o fim do campeonato, numa temporada em que disputou a Liga dos Campeões.

Com 41 pontos, a equipe catalã está provisoriamente na 13ª colocação, sete pontos acima da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Leganés (18º). O time ‘pepinero’ visita o Villarreal no domingo.

Stuani, o artilheiro da equipe com 10 gols e que entrou em campo aos 71 minutos, apareceu livre para finalizar uma bola na área aos 80 minutos dando ao seu time uma vitória crucial.

Além de conquistar os três pontos, o Girona pôde comemorar o retorno do seu técnico Míchel ao banco, após passar vários dias hospitalizado com uma “trombose venosa na perna esquerda”, conforme informou o próprio treinador.

“É um passo muito importante, muito, muito importante, mas o trabalho não está feito”, declarou Míchel, que considera Stuani “o jogador mais importante da história do Girona”.

O Valladolid, lanterna e já matematicamente rebaixado há várias partidas, sofreu sua décima derrota consecutiva no campeonato espanhol.

Também na luta para evitar o rebaixamento, o Sevilla (14º) conseguiu uma vitória acirrada por 1 a 0 diante de sua torcida no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na capital andaluza, contra o Las Palmas (19º).

Um gol de Álvaro García Pascual foi suficiente para o Sevilla também chegar aos 41 pontos e complicar bastante a sobrevivência do Las Palmas, que fica em penúltimo lugar, a três pontos da zona de salvação.

E na luta pelas vagas que dão acesso às competições europeias, o Celta venceu a Real Sociedad (1-0) em San Sebastián com um gol de Alfon González, resultado que deixa a equipe galega na 7ª posição com 52 pontos.

— Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Terça-feira:

Valladolid – Girona 0 – 1

Real Sociedad – Celta Vigo 0 – 1

Sevilla – Las Palmas 1 – 0

– Quarta-feira:

(14h00) Villarreal – Leganés

Alavés – Valencia

(16h30) Real Madrid – Mallorca

– Quinta-feira:

(14h00) Osasuna – Atlético de Madrid

Rayo Vallecano – Betis

(16h30) Espanyol – Barcelona

Getafe – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 82 35 26 4 5 95 36 59

2. Real Madrid 75 35 23 6 6 72 37 35

3. Atlético de Madrid 70 35 20 10 5 60 27 33

4. Athletic Bilbao 64 35 17 13 5 51 26 25

5. Villarreal 61 35 17 10 8 61 47 14

6. Betis 58 35 16 10 9 53 43 10

7. Celta Vigo 52 36 15 7 14 56 54 2

8. Rayo Vallecano 47 35 12 11 12 37 42 -5

9. Mallorca 47 35 13 8 14 33 40 -7

10. Osasuna 45 35 10 15 10 43 51 -8

. Valencia 45 35 11 12 12 43 51 -8

12. Real Sociedad 43 36 12 7 17 32 42 -10

13. Girona 41 36 11 8 17 42 53 -11

14. Sevilla 41 36 10 11 15 40 49 -9

15. Getafe 39 35 10 9 16 31 34 -3

16. Espanyol 39 35 10 9 16 38 47 -9

17. Alavés 35 35 8 11 16 35 47 -12

18. Leganés 34 35 7 13 15 35 53 -18

19. Las Palmas 32 36 8 8 20 40 58 -18

20. Valladolid 16 36 4 4 28 26 86 -60

