Girona é eliminado da Copa do Rei por time da 4ª divisão; Atlético de Madrid se classifica

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/12/2022 - 19:21 Compartilhe

O modesto Cacereño, da quarta divisão espanhola, foi a grande surpresa da segunda rodada da Copa do Rei ao eliminar o Girona nesta quinta-feira com uma vitória por 2 a 1, enquanto o Atlético de Madrid se classificou ao derrotar o Arenteiro (também da quarta divisão) por 3 a 1.





Até agora, todos os times da primeira divisão tinham conseguido sobreviver a esta fase da Copa do Rei, mas a equipe catalã foi a primeira vítima ilustre da competição em sua visita à região da Extremadura.

No primeiro tempo, David Grande (17) colocou o Cacereño na frente e Taty Castellanos empatou para o Girona (30). Depois do intervalo, Iván Fernádez (61) fez o gol da vitória do time de Cáceres, que se classificou assim à fase de 16-avos de final.

No caso do Atlético, a vitória na Galícia veio de virada e não foi fácil.





Markitos colocou o Arenteiro na frente (41), antes do belga Yannick Carrasco empatar de pênalti (45).

O time ‘colchonero’ teve dificuldade para chegar à vitória, marcando o segundo gol só a 15 minutos do fim com Pablo Barrios (75) e o terceiro de novo com Carrasco (90).

Mais cedo, o Celta de Vigo espantou a uma zebra e venceu outro time da quarta divisão, o Gernika, por 3 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Carles Pérez (31), Joseph Aidoo (55) e Luca de la Torre (68).

Celta e Atlético de Madrid se juntam a Real Sociedad, Athletic, Sevilla, Osasuna, Valladolid, Espanyol, Villarreal, Rayo Vallecano, Mallorca, Getafe e Elche como representantes da primeira divisão que avançam aos 16-avos de final.

Real Madrid, Barcelona, Betis e Valencia, que em janeiro vão disputar na Arábia Saudita a Supercopa da Espanha, estão dispensados de jogar nesta rodada da Copa do Rei.

— Resultados dos jogos com equipes da LaLiga (1ª divisão espanhola) na segunda rodada da Copa do Rei:





– Terça-feira:

CD Guadalajara (2ª RFEF) – Elche (1ª) 0 – 3

Diocesano (2ª RFEF) – Getafe (1ª) 0 – 2

Real Unión (1ª RFEF) – Mallorca (1ª) 0 – 1

Sestao (2ª RFEF) – Athletic Club (1ª) 0 – 1

Guijuelo (2ª RFEF) – Villarreal (1ª) 1 – 2 (após prorrogação)

Atlético Paso (2ª RFEF) – Espanyol (1ª) 0 – 1

– Quarta-feira:

Atlético Saguntino (2ª RFEF) – Rayo Vallecano (1ª) 0 – 0 (1-3 nos pênaltis)

Arenas Getxo (2ª RFEF) – Real Valladolid (1ª) 1 – 5

Juventud de Torremolinos (2ª RFEF) – Sevilla (1ª) 0 – 3

Arnedo (2ª RFEF) – Osasuna (1ª) 1 – 3

Coria (2ª RFEF) – Real Sociedad (1ª) 0 – 5

– Quinta-feira:

Gernika (2ª RFEF) – Celta de Vigo (1ª) 0 – 3





Cacereño (2ª RFEF) – Girona (1ª) 2 – 1

Arenteiro (2ª RFEF) – Atlético de Madrid (1ª) 1 – 3

Obs.: as equipes vencedoras desta fase avançam aos 16-avos de final.

bur/dr/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias